Отримана програма у Шидзе

ШИД – Всоботу, 25. септембра, у церковним дворе Владическей резиденциї у Шидзе отрима пригодна литературна програма на хторей означена 50-рочнїца Правопису руского язика Миколи М. Кочиша, зоз огляднуцом на церковну терминолоґию о чим бешедовала мр Гелени Медєши и придати награди школяром.

Ирина Папуґа зоз Дружтва за руски язик, литературу и културу наградзеним школяром и наставнїци руского язика Златици Сивч Здравич придала Зборнїки зоз Литературно-подобового конкурсу Миколи М. Кочиша, а тиж и Руско-сербски словнїк и други виданя Дружтва. Зборнїки достали: Александар Девич, Уна Шеремет, Милан Гарвильчак, Ирена Новак, Никола Прокоп и Стефан Ркман, а Припознанє Славка Сабадош Давид Гирйоватий.

Зоз минуту цихосци дата почесц нєдавно умартим: учительки Меланиї Мудрого (1933-2021) и о. Михайлови Малацкови (1955-2021).

Словнїк придати и парохови о. Михайлови Режакови, хтори вєдно зоз родичами школярох и представителями руских медийох бул домашнї тому сходу.

