Отримана програма у Школи у Савиним Селу

САВИНЕ СЕЛО – У рамикох програми 31. Дньох Миколи М. Кочиша вчера у Основней школи „Бранко Радичевич“ отримана програма зоз школярми хтори виучую руски язик зоз елементами националней култури.

Програма почала зоз читаньом стихох Миколи М. Кочиша „Руска твердия“, а потим двом наградзеним школярком зоз Литературно-подобового конкурсу Бояни Малобович и Йовани Кишрацик, чийо подобово роботи наградзени и обявени у Зборнїку придати прикладнїки. До Школскей библиотеки ь подаровани Руско-сербски словнїк и вецей виданя Дружтва.

У Школи ше по руски уча понад 20 (24) дзеци у двох воспитних ґрупох од 1-4 и од 5-8 класу. Шицким присутним подаровани руски кнїжки, а тиж и наставнїцом: Леони Олеар, хтора их тераз учи, а тиж и скорейшим наставнїцом Еуфемиї Планкош и Ксениї Бенце.

Директорови Рахманови Тиґань подзековане на велькей потримовки хтору дава орґанизованю настави по руски зоз надпомнуцом же ше у Школи од язикох националних меншинох, попри руского, виучую ище и мадярски и словацки язик.

