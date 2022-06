Отримана промоция дзецинскей сликовнїци „Кухня“ и подаровани кнїжки Читальнї

БИКИЧ – У Основней школи „Сримски фронт“, Подручна школа у Бикичу, вчера отримана промоция дзецинскей сликовнїци „Кухня“ у виданю НВУ „Руске слово“ о хторей приповедала Мелания Римар, поетеса и одвичательна редакторка дзецинского часопису „Заградка“.

Мелания Римар укратко представела сликовнїцу, пречитала и даскельо писньочки, бешедовала зоз школярами и даровала им часопис „ Заградка“ хтори означує 75. роки виходзеня.

Промоциї присуствовали школяре зоз Бикичу, Беркасова, Шиду и Бачинцох, парох з Беркасова о. Владимир Еделински Миколка и парох з Бачинцох о. Дарко Рац, подпредсидатель Националного совиту Руснацох Зденко Лазор, як и др Борис Варґа, директор НВУ „ Руске слово“.

Варґа пред промоцию подаровал кнїжки Мирона Жироша и виданя „Руского слова“ Читальнї „Михайло Ковач“ хтора отворена 17. януара з нагоди означованя Националного швета Руснацох у Сербиї.

Варґа подаровал и вифарбйованки, миниятурни кухньово дещички и фломастери за школярски роботнї, а тиж з предсидательом КПД „Иван Котляревски“ и Совиту МЗ Бикич Деяном Бобальом, було поради коло отримованя усних новинох у октобру и о других можлївосцох сотруднїцтва.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)