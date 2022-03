Була промоция кнїжки мр Анти Недича у Коцуре

КОЦУР – У полней Велькей сали Месней заєднїци у Коцуре всоботу, 5. марца, отримана промоция кнїжки мр Анти Недича „Римокатолїцка церква „Шицки святи” у Коцуре: 160 роки од вибудови церкви”.

О самей кнїжки и єй авторови бешедовали управитель вербаскей и коцурскей римокатолїцкей парохиї о. Кароль Сабадї, писатель и главни редактор видавательней дїялносци НВУ „Руске слово” Микола Шанта, кулски парох и декан кулского римокатолїцкого деканату о. Дєрдь Югас, бечейски парох парохиї Вознесеня Блаженей Дївици Мариї о. Фудерер Ласло, редактор у Заводу за видаванє учебнїкох у пензиї Славко Сабо, а прейґ видео знїмку даскельо слова з тей нагоди гварел и историчар и кустос Городского музею у Вербаше мр Павле Орбович, а пренєшени и слова священїка у Канади др Владимира Мудрия..

За музичну часц програми задлужени були Михайло Иван и кантавторка Мария Мезеи, котри того святочного вечара одшпивали вецей писнї на руским, горватским и мадярским язику.

По слових автора мр Анти Недича, вон подписнїк тей кнїжки, але цале дїло резултат тимскей роботи. Церковни одбор римокатолїцкей церкви 2019. року принєсол одлуку же би ше пририхтало и видало кнїжку о церкви з нагоди ювилея 160 роки од єй вибудови и пошвеценя, и роботи ше прилапели тедишнї вербаски стаємни дякон Карло Милер и Недич. Медзитим, пре нєсподзивану шмерц дякона Милера, зазберованє податкох и фотоґрафийох мр Анто Недич предлужел сам, з помоцу вирних и священїкох з валалу и околїска.

У кнїжки описана и з фотоґрафиями приказани нукашньосц и вонкашньосц коцурскей римокатолїцкей церкви у подполносци, як и парохийски стари и нови дом, каплїчка и Хресна драга, представена цала єй история, швета, рижни обряди, винчаня, визначел автор.

Кнїжка друкована на горватским и мадярским язику, и як додал Недич, интересантносц же на 160 бокох, кельо ма тота кнїжка, представени праве єй 160 роки. Видаватель кнїжки Римокатолїцка парохия „Шицки святи” у Коцуре, а єй видаванє помогла и Општина Вербас.

Промоциї кнїжки того вечара, окрем числених валалчанох и вирних зоз околних местох, присуствовали и представнїки Општини Вербас, представнїки Месней заєднїци Коцур, представнїки Основней школи „Братство єдниство” Коцур, священїки грекокатолїцкей и православней церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре, часни шестри з Манастира шестрох Служебнїцох Непорочней Дїви Мариї у Коцуре, як и представнїки велїх других валалских здруженьох и орґанизацийох.

После успишней и нащивеней промоциї, шицки присутни нащивителє мали нагоду дружиц ше и побешедовац зоз автором и його сотруднїками на коктелу у голу Месней заєднїци.

