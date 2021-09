ВЕРБАС – У Городским музею у Вербаше штварток, 16. септембра, отримана промоция кнїжки „Ошмих порцуловей фиґурини” котра друкована на чесц 95. рочнїци народзеня познатей театралней и филмскей ґлумици Ирени Колесар. Моноґрафия, котра реализована у рамикох проєкта „Ирена Колесар – парадиґма правдивей уметносци”, видата концом 2020. року, у виданю Дружтва Руснацох зоз Сримскей Митровици и Новинарскей асоцияциї Руснацох з Нового Саду.

На промоциї моноґрафиї о леґендарней филмскей героини послевойновей Югославиї бешедовали члени ушорйовацкого тиму Ирина Гарди-Ковачевич и Єлена Перкович, як и пририхтовач моноґрафиї и ґлумец Владимир Балащак.

Промоция моноґрафиї „Ошмих порцуловей фиґурини” була провадзена и з виставу фотоґрафийох. Прейґ вистави могло ше дознац вельо о театралней роботи Ирени Колесар, чийо партнере на сцени тиж були и доаєни театру, як цо то Марко Тодорович, Мия Алексич, Бранко Плеша, Рахела Ферари, Миша Янкетич и Иван Бекярев.

Ирена Колесар ше остатнї трицец роки поцагла з ґлуми до анонимносци, алє же є анї пол вика после того нє забута, шведочи праве тота моноґрафия.

Проєкт „Ирена Колесар – парадиґма правдивей уметносци” потримали локална самоуправа Сримска Митровица, Буджетски фонд за национални меншини, Покраїнски секретарият за национални меншини, Завод за културу войводянских Руснацох, Национални совит Руснацох и Редaкция програми на руским язику Радио-телевизиї Войводини. Потримовку дали и числени поєдинци.

(Опатрене 14 раз, нєшка 14)