Отримана промоция кнїжки Ристи Тривуновича

ДЮРДЬОВ – Здруженє женох „Олория” зоз Дюрдьова и того року участвовало на конкурсу у Покраїнским секретарияту за образованє и достало средства за реализацию проєкту под назву „Днї толеранциї Шайкашскей”. Перша часц проєкту, литературни вечар, отримани пияток, 17. юния, у Етно хижи „Олория”.

Главна часц того вечара була промоция кнїжки „Са пјесмом до снова” Ристи Тривуновича, Дюрдьовчана хтори уж двацец роки жиє у Зєдинєних Америцких Державох.

Яким Гарди, руководитель рецитаторскей секциї у дюрдьовским Културно-уметнїцким дружтве „Тарас Шевченко” водзел програму на тим вечаре, алє тиж так пречитал и даскельо нашо писнї, а Верица Варґова зоз Локу пречитала свою першу писню цо написала по руски, праве з тей нагоди, и ище даскельо писнї по сербски. Вона гварела же єй барз було мило участвовац на тим литературним вечаре, бо и вона, як и Ристо, пише о свойому валалу и през свойо писнї упознава читачох зоз животом у Дюрдьове и Войводини.

Шицки нащивителє могли опатриц и поставу Етно хижи „Олория” и приємно були нєсподзивани кед видзели як дакеди випатрали руска и сербска хижа.

Друга часц проєкту будзе отримана концом авґуста, лєбо початком септембра.

