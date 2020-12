Отримана промоция кнїжкох академика Юлияна Тамаша

НОВИ САД – Святочна промоция вецей кнїжкох академика Юлияна Тамаша отримана вчера у новосадским Ресторану Фонтана.

Слово о трох виданьох – Методолоґийни ориєнтациї у виучованю литератури (Алма, Беоґрад, 2020), Индивидуална поетика Владимира Кирди Болхорвеса (Прометей, Нови Сад, 2020) и Триски з велькей души (Руске слово, Нови Сад, 2020). О кнїжкох, алє и о авторови на промоциї бешедовали дописни член САНУ Йован Делич, директор Городскей библиотеки у Новим Садзе Драґан Коїч, редактор видавательней дїялносци у НВУ Руске слово Микола Шанта и автор Юлиян Тамаш.

Присутних на промоциї привитал директор Городскей библиотеки у Новим Садзе Драґан Коїч зоз словами же ше 70 роки од народзеня академика Тамаша означує зоз тоту промоцию його трох авторских кнїжкох, хтори обявени при розличних видавательох у тим 2020. року. О Тамашовей прозней творчосци и кнїжки Триски з велькей души, бешедовал редактор видавательней дїялносци у НВУ Руске слово Микола Шанта.

Дописни член САНУ Йован Делич медзи иншим гварел же Юлиян Тамаш ма медзинародну кариєру, понеже є у славянским швеце наисце познати чловек и як поета, и як прозни писатель, алє и як автор теорийних кнїжкох, прецо є и перши чловек у рускей литератури. По його словох треца часц у Методолоґийни ориєнтациї у виучованю литератури найзначнєйша, а то проблем малих и реґионалних литературох и у тей часци ше дава методолоґийни нарис за тото як студирац мали литератури малих народох.

Урядова часц закончена зоз шпиванку хтору виведла Ана Римар Симунович. Друженє було предлуженє зоз послуженьом и дискретну музичну програму.

