Отримана промоция кнїжкох „Розваляни салаш” и „Перли шветовей поезиї”

ДЮРДЬОВ – У Рускей школи у Дюрдьове всоботу, 10. юлия отримана промоция двох кнїжкох – „Розваляни салаш” др Янка Сабадоша и „Перли шветовей поезиї” котру до друку пририхтал Михал Рамача.

Промоцию орґанизовало Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шевченко”, водзел ю Яким Чапко, а о кнїжки бешедовали Михал Рамач и редактор Видавателней дїялносци Микола Шанта.

По словох орґанизатора, обидва кнїжки барз крашнє прияти у народзе, а присутни на концу промоциї малу нагоду и купиц их.

Обидва кнїжки обявела НВУ „Руске слово” того року.

