Отримана промоция моноґрафиї о Ирени Колесаровей

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох 53. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї вчера, 23. новембра, у Доме култури Руски Керестур, у „Клубу 10ˮ, отримана промоция кнїжки „Ошмих порцуловей фиґуриниˮ, на чесц визначней югославянскей театралней и филмскей ґлумици Ирени Колесар.

Моноґрафия реализована у рамикох проєкта „Ирена Колесар – парадиґма правдивей уметносциˮ, а у виданю Дружтва Руснацох зоз Сримскей Митровици и Новинарскей асоцияциї Руснацох з Нового Саду.

На промоциї моноґрафиї, о тей крегкей и скромней, алє шмелей уметнїци, як ю шицки єй колеґове доживйовали, бешедовали члени ушорйовацкого тиму – координатока проєкту Єлена Перкович, редакторка виданя Ирина Гарди Ковачевич и автор моноґрафиї Владимир Балащак зоз Сримскей Митровици.

Балащак, хтори и сам ґлумец, присутним приповедал о своїх мотивох писаня о живоце тей леґендарней ґлумици Ирени Колесар, о їх стретнуцох у Беоґрадзе и Заґребе, и моцним упечатку хтори на ньго, зоз своїм зявеньом, зохабела.

Промоцию обогацели и ґлумци – Душанка Анойчич, Никола Яношевич и Єлена Янкович хтори пречитали виривки зоз моноґрафиї, а у провадзеню на ґитари Ивани Милосавлєвич. Промоцию провадзела и вистава фотоґрафийох зоз театралного живота Колесаровей, а у рамикох проєкту присутним представени и авдио-видео запис „У здогадованюˮ, авторки Олґи Карлаварисовей.

Проєкт „Ирена Колесар – парадиґма правдивей уметносци” потримали локална самоуправа Сримска Митровица, Буджетски фонд за национални меншини, Покраїнски секретарият за национални меншини, Завод за културу войводянских Руснацох, Национални совит Руснацох и Редaкция програми на руским язику Радио-телевизиї Войводини, а потримовку дали и числени поєдинци.

