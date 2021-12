ШИД – Вчера отримана промоция моноґрафиї о Музею наївней уметносци „Илиянум“ з нагоди 50 роки иснованя тей установи култури.

О моноґрафиї бешедовали рецензентка и управнїца Ґалериї Матици сербскей з Нового Саду др Тияна Палковлєвич Буґарски, як и автор моноґрафиї Радован Сремац.

Тиж о творчосци Илиї Башичевича Босиля бешедовала його унука Ивана Башичевич Антич, а вечар прикрашели и школяре ОШ „Бранко Радичевич“ зоз Шиду.

