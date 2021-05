Отримана промоция моноґрафиї о ґлумици Ирени Колєсар

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Вчера у Музею Сриму отримана промоция моноґрафиї пошвеценей драмскей уметнїци Ирени Колєсар „Ошмих порцуловей фиґурини“ автора Владимира Балащака.

О моноґрафиї бешедовали сам автор як и Єлена Перкович, координаторка проєкту, Ирина Гарди Ковачевич як редакторка виданя, а драмски уметнїки гуторели виривки зоз кнїжки. Промоция була преткана зоз музичнима нумерами класичней музики.

Балащак коло 20 роки зберал документацию о Ирени Колєсар хтора тераз „зарамикована“ до кнїжки хтора, як гварене, нє лєм памятнїк Ирени Колєсар, алє и уметносци.

Кнїжка з друку вишла концом 2020. року з нагоди означованя 95-рочнїци народзеня Ирени Колєсар, а видали ю Дружтво Руснацох Сримска Митровица и Новинарска асоцияция Руснацох.

Промоцию провадзели предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач, предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач, державна секретарка у Министерству за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Олена Папуґа, о. Михайло Режак, парох у Шидзе и декан сримски и други.

