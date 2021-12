Була промоция новей кнїжки Дюри Латяка

ДЮРДЬОВ – Всоботу вечар у просторийох КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове отримана промоция найновшей кнїжки Дюри Латяка „Национални препород Русинох у Бачкей и Сриме и Руске народно просвитне дружтво (1919-1941)”, хтору видал Союз Руснацох Українцох Сербиї початком того мешаца.

Спред домашнїх госцох привитал Владимир Кухар, а о кнїжки на промоциї бешедовали историчар др Дюра Гарди, рецензент кнїжки Велимир Паплацко, историчар Саша Сабадош и сам автор Дюра Латяк.

У кнїжки описани живот Русинох у Войводини и Славониї од 1919. по 1941. рок и як вон бул орґанизовани у тераз новей держави Кральовини Сербох, Горватох и Словенцох. Слово о єдним мали народу и о його напредованю и преживйованю, алє вельким по духу, моралу и националней свидомосци хтори отаргнути од своєй матки и руцени даскельо стотки километри до Панонскей ровнїни дзе уж вецей як 275 роки обстава.

На поставени питаня присутних викладаче дали адекватни одвити.

То кнїжка хтору треба же би мали шицки руски фамелиї, а кед нє дойду до ней голєм же би ю пречитали. То єдинствене заключенє шицких присутних на дюрдьовскей промоциї, першей по шоре, хтора симболизує початок националного препороду на чолє зоз о. Дюром Биндасом хтори на початку новей держави бул парох у Дюрдьове.

У наступним периодзе обчекує ше промоция кнїжки по наших местох.

