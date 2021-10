Отримана промоция Словнїка компютерскей терминолоґиї на Филозофским факултету у Новим Садзе

НОВИ САД – Промоция Словнїка компютерскей терминолоґиї автора проф. др Михайла Фейси, отримана вчера 5. октобра у кино сали на Филозофским Факултету. На промоциї о Словнїку бешедовали присутни рецензенти др Юлиян Рамач и др Дюра Орос, а рецензиї ище штирох рецензентох пречитали студентки на Оддзелєню за русинистику Лидия Костельник, Тамара Салаґ и Мануела Кучмаш.

Рецензент др Юлиян Рамач гварел же тот Словнїк будзе хасновити прето же терминолоґия хтора у нїм обробена цалком нова. Понеже до Сербско-руского словнїка (Рамач, Ю, Фейса, М, Медєши Г, 1995; 1997) нє унєшена узша терминолоґия, лєм обща лексика, прето же ше до теди нє хасновало тоти термини, а професор Фейса ше остарал же би тоти термини тераз були цо яснєйши и часто за терминами дава описни толкованя цо знача тоти слова.

О Словнїку бешедовал и професор др Дюра Орос и по його думаню тот Словнїк барз важни за нашу заєднїцу понеже дава єдну основу, и наздава ше же млади прилапя тот Словнїк и слова хтори ше хаснує у компютерскей терминолоґиї.

Автор, проф. др Михайло Фейса, виволал же уж маю пораду зоз Русинами зоз Словацкей и у Горватскей за други виданя. А то лєм перша фаза на плану ревитализациї руского язика у диґиталним швеце, як и же зме на чеканю за ИСО (International Organisation for Standardization) код, хтори будзе РСК код, а за тото ище треба направиц анґлийско-руски и руско-анґлийски словнїк.

Зоз шпиванку Моя мац презлата, членїци Мишаней шпивацкей ґрупи зоз КУД Жатва зоз Коцура – Мелания Мали, Марина Тодич и Настася Сакач прикрашели промоцию.

На концу промоциї Наталия Гнатко спред Дружтва Руснацох у Републики Горватскей Руснак приказала троязичну сликовнїцу „Kotači/Колєса”, хтора видата на стихи поетеси Евґениї Врабец, а илустровала их Ивона Гнатко. Сликовнїца резултат закончуюцей роботи на преддипломских студийох, а на тему Оформенє сликовнїци за дзеци предшколского возросту и видата є на горватским, руским и знаковним язику.

Присутни на промоциї могли задармо вжац прикладнїк Словнїка компютерскей терминолоґиї.

