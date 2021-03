Отримана роботна акция на теметове

ДЮРДЬОВ – Члени Церковного одбору грекокатолїцкей церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове тей соботи, 27. марца, отримали першу ярню роботну акцию на грекокатолїцким теметове.

У роботней акциї орезовани конари, виняти стари древка, позберане шмеце, а потим и лїсце и игелки зоз жеми. У акция участвовали члену Одбора и парохиянє.

Окрем тей акциї, у прешлих двох тижньох на вецей заводи ушорйовани парохиялни двор у котрим посадзени вецей жимжелєни древка и украсне жєлєнїдло, а орезани и найнїзши конари жимжелєних древох опрез парохиялного дому и церкви.

