ДЮРДЬОВ – Штварток, 3. марца, у порти церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове, члени церковного одбору и волонтере участвовали у роботней акциї вибераня древох.

Древа котри виняти засадзени осемдзешатих рокох прешлого вика и уж ше почали сушиц. Пре їх велькосц, котра преходзела и петнац метери, почали загрожовац безпечносц церкви.

У плану же би ше на їх места засадзели нови древка котри буду украшовац церковни двор.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)