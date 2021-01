Отримана роботна схадзка предсидательох КПД и священїкох

БИКИЧ – Вчера у Пасторалним центре отримана роботна схадзка предсидательох КПД – „Дюра Киш“ зоз Шиду Златко Манько, „Драґутин Драґен Колєсар“ з Бачинцох Борис Надь и домашнього „Иван Котляревски“ Деян Бобаль, як и наших священїкох о. Михайла Режака, пароха у Шидзе, о. Дарка Раца пароха з Бачинцох и о. Владимира Еделинския Миколки з Беркасова, а присутни бул и Зденко Лазор, подпредсидатель Националного совиту Руснацох и Миленка Субич, народна посланїца зоз општини Шид у Скупштини Републики Сербиї.

На схадзки констатоване добре сотруднїцтво медзи дружтвами и церкву зоз локалну самоуправу, а слова було и о сотруднїцтве трох дружтвох у активносцох хтори ше орґанизую през рок.

На схадзки предложене и же би убудуце три дружтва вєдно орґанизовали означованє Националного швета Руснацох, каждого року у другим з трох местох, алє и же би през рок у спомнутих местох були орґанизовани литературни вечари, вистави малюнкох и подобне.

