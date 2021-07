ШИД – У рамикох Проєкту за одвичательну власц, отримана роботна схадзка представнїкох УСАИД и локалней самоуправи на тему запровадзованя финансийного управяня и контроли за хтори Општина Шид конкуровала при УСАИД.

Циль роботней схадзки бул же би ше упознали роботни ґрупи и руководзацих о способе запровадзованя и финансийного управяня и контроли у локалней самоуправи.

