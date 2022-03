ДЮРДЬОВ – Вчера, 6. марца, у Дюрдьове у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва “Тарас Шевченко” отримана креативна роботня за наймладших членох.

Дзеци правели дарунки своїм мацером з нагоди 8. марца. На роботнї правени винчованки, лепези и букецики квеца.

Орґанизаторе барз задовольни як прешла роботня и яке було одволанє, та прето у плану же би ше орґанизовало вецей активносци за наймладших членох дюрдьовского Дружтва.

