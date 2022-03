Отримана роботня „Кухня то школа“

ДЮРДЬОВ – У Основней школи „Йован Йованович Змай“ пондзелок, 21. марца, отримана роботня зоз проєкту „Кухня то школа“ котри реализує НВУ „Руске слово“. Дзеци дзечнє одвитовали на питаня, активно участвовали у розгварки и на тот способ збогацели свойо знанє о наших єдлох и о самей кухнї.

На роботнї присуствовали и єдна од наших найпознатших писателькох за дзеци, Мелания Римар, єдна спомедзи шесцерих авторох чийо ше стихи находза у сликовнїци. Вона з тей нагоди пречитала дзецом даскельо свойо писнї.

На концу роботнї, шицки школяре достали на дарунок сликовнїцу зоз вифарбйованку „Кухя“ и древени прибор за кухню. Тиж так, мали нагоду и коштовац капушнїки, геровци и белюш, котри порихтали орґанизаторе тей роботнї.

