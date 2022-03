Отримана роботня „Кухня то школа”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” вчера отримана едукативна интерактивна роботня як часц проєкту „Кухня то школа” котри реализує НВУ „Руске слово”, а у чиїх рамикох концом прешлого року видата и сликовнїца „Кухня”, а з ню под исту назву и перша вифарбйованка на руским язику.

Роботня отримана зоз дзецми перших и других класох у предлуженим пребуваню. Першу часц, як едукативну и интерактивну презентацию, обдумали и водзели педаґоґ Наташа Мученски и редакторка сликовнїци Мая Зазуляк Гарди, а другу часц кед ше дзеци опробовали у кухарских схопносцох обдумала и водзела школски педаґоґ и предсидателька локалного Туристичного здруженя Любица Няради.

На роботнї участвовала и єдна спомедзи числених авторох сликовнїци, писателька Ирина Гарди Ковачевич, котра вєдно з дзецми провадзела презентацию, помагала им у одвитох, а познєйше им и пречитала даскельо свойо твори праве з тей сликовнїци, а єдни єй стихи под насловом „Кухар чи кухарка” викомпоновала и одшпивала Кристина Афич.

По законченю промоциї дзеци мали нагоду коштовац руски єдла – белюш, капущанїк, ґоргелї, питу з бундаву и череґи, а шицки школяре достали и по дарунок, сликовнїци за дзеци зоз вифарбйованку „Кухня” и древени прибор за кухню котри мали нагоду такой и опробовац на роботнї.

Спомнута сликовнїца и цали проєкт ше реализує з вельку потримовку Буджетского фонду за национални меншини Министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, та у складзе з тим, тому збуваню присуствовала и його державна секретарка Олена Папуґа. Потим присуствовали и директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа, и учительки у предлуженим пребуваню Ксения Бодянец и Мая Колошняї.

После нащиви школи у Руским Керестуре, видаватель и орґанизаторе тей роботнї планую нащивиц и други места, односно школи дзе єст настави на руским язику, або дзе ше руски язик виучує факултативно, за цо тиж опредзелєна одредзена часц тиражу сликовнїци и дарунки.

