Отримана роботня о диґитализациї церковних матичних кнїжкох

НОВИ САД – У Руским културним центру, у Клубу аматерох, архивист Саша Сабадош отримал роботню „Руска ґенеалоґийна база – перши крочай”.

На роботнї Сабадош кратко презентовал тему матичних кнїжкох як поняца, походзенє и локацию матичних кнїжкох значних за виучованє историї Руснацох. Потим ше на конкретних прикладох младим хтори пришли на роботню указовало и толковало рубрику по рубрику як треба препознавац окремни ознаки, знаки и призначки и як их уписовац до окремних таблїчкох же би були розумлїви, алє и як цали малтериял треба обробиц.

По словох архивисти Сабадоша, циль тей роботнї упознац младих зоз цалим процесом диґитализациї матичних кнїжкох зоз наших грекокатолїцких парохийох, односно зоз материялом хтори доступни, же бизме на концу мали ґенеалоґийну базу податкох вязану за Руснацох.

Перши крочай бул пренаходзенє матичних кнїжкох и їх диґитализованє, гварела директорка Заводу за културу войводянских Руснацох Анамария Ранкович. Вона потолковала и же уж диґитализовани матрикули за Руски Керестур (Историйни архив Зомбор) и Коцур (Историйни архив городу Нови Сад) же ше сотрудзує зоз Историйним архивом „Срим”, Сримска Митровица и зоз парохом у Дюрдьове, а же ше ище чека же кельо буду доступни матични кнїжки за Нови Сад и Стари Вербас. Потим ушлїдзела тота роботня на хторей ше указало тим цо буду преписовац диґитализовани матрикули и уношиц материял до Ексел-таблїчки на яки способ то треба робиц. На концу шицок обробени материял будзе на сайту Заводу у форми хтора будзе лєгка за препатранє же би людзе могли найсц свойо предки. Цали проєкт би требало закончиц по конєц рока.

Роботня була реализована у рамикох проєкту Диґитализация найстарших церковних матичних кнїжкох грекокатолїцких церковних општинох як способ очуваня културного нашлїдства Руснацох у Сербиї, хтори финансийно потримало Министерство култури и информованя на Конкурсу за финансованє лєбо софинансованє проєктох з обласци диґитализацї културного нашлїдства и сучасней творчосци у 2021. року.

Тот проєкт, як и саму роботню, реализовал Завод за културу войводянских Руснацох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)