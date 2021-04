БИКИЧ – Вчера на Квитну нєдзелю у Пасторалним центре у пополадньових годзинох отримана роботня писаня писанкох за виронаучни дзеци.

У роботнї участвовали дзеци зоз Шиду, Бикичу и Беркасова хтори були у першей ґрупи школярох од першей по [тварту класу, вкупно петнацецеро.

У другей ґрупи було шесцеро школярох од пиятей по осму класу зоз Бикичу и Беркасова, а на роботньох були присутни парох зоз Шиду о. Михайло Режак и домашнї парох о. Владимир Еделински Миколка.

