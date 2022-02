Отримана роботня у рамикох проєкту „Карпати и омладина – вєдно зме моцнєйши”

ВЕРБАС – У просторийох КПД „Карпати” у Вербаше отримана перша од пейцох планованих роботньох у рамикох проєкту „Карпати и омладина – вєдно зме моцнєйши”.

У роботнї участвовали дзеци з вербаских основних школох котри припадаю рускей, мадярскей лєбо українскей националней меншини и ходза на годзини виборней настави з предмета пестованя мацеринского язика з елементами националней култури.

По словох координатора и одвичательней особи за сам проєкт др Деяна Загорянского, циль проєкта же би ше обробели и представели язик, обичаї и култура каждей националней меншини през креативну роботу и на прилаплїви способ за одредзени возрост, у рамикох заєднїцких тематских роботньох. Тиж, єден з цильох и же би ше дзеци младшого возросту медзисобно упознали зоз розличносцами своїх парнякох, представели и научели даяки специфичносци других националних меншинох, же би ше упознали, едуковали и прилапели єдни других як ровноправних парнякох без огляду на националну и вирску припадносц.

През реализацию проєкту, як гварел др Загорянски, визначи ше специфичносци и розличносци, мултиркултуралносц, котру ше прилапи як файту богатства у мултинационалним стредку яки општина Вербас.

По законченю проєкту, плановане же би ше орґанизовало квиз знаня на котрим би дзеци, учашнїки проєкту, указали кельо упознали и познаю єдни других.

Пририхтованя за проєкт ше орґанизую у сотруднїцтве КПД „Карпати” зоз школами и наставнїцами котри анґажовани на спомнутим предмету на трох язикох – Славица Мали задлужена за руски язик, Анита Тот за мадярски и Олґа Станков за українски язик.

Проєкт „Карпати и омладина – вєдно зме моцнєйши” потримало Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)