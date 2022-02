Отримана Рочна скупштина КПД „Дюра Киш“

ШИД – У Руским доме вчера отримана порядна Рочна скупштина Културно-просвитного дружтва „Дюра Киш“ на хторей вигласани Звит о роботи Дружтва за 2020. и 2021. рок, як и финансийни звит за спомнути два роки и план роботи за чечуци рок.

Скупштина за нового секретара Дружтва вибрала Мирослава М. Цирбу хтори на тим месце заменєл потерашнього секретара Далибора Болдиша.

Скупштина розпатрела и информацию о доконченю будинка споза Руского дому, принєсла одлуку же би рочна членарина виношела 500 динари и же би бал бул отримани 5. марца, а цена уходнїци по особи виноши 1.200 динари.

