Отримана Рочна скупштина КПД „Дюра Киш“

ШИД – У Руским доме вчера, 12. фебруара отримана порядна Рочна скупштина Културно-просвитного дружтва „Дюра Киш“.

Звит о роботи дружтва у 2025. року поднєсол предсидатель дружтва Златко Манько, а члени скупштини го потим прилапели.

Финансийни звит за прешли рок поднєсол член Управи дружтва Мирослав Цирба, дружтво витворело позитивни финансийни стан и члени скупштини прилапели и тот звит. Звит о стану готового пенєжу поднєсла членїца Управи дружтва Наташа Еделински Миколка, а потим прилапени и тот звит.

Под рижне догварене же би членарина у дружтве за 2026. рок була 500 динари, а предсидатель Манько предложел же би ше порихтало материял за Моноґрафию дружтва цо тиж прилапене.

По законченю скупштини, ушлїдзел обряд пошвецаня Руского дому. У обрядзе участвовали парох у Шидзе и декан сримски о. Михайло Режак, парох у Бачинцох о. Юлиян Рац и парох у Беркасове о. Владимир Еделински Миколка.