Отримана Рочна скупштина КУД „Тарас Шевченко”

ДЮРДЬОВ – У дюрдьовским Културно-уметнїцким дружтве „Тарас Шевченко” внєдзелю отримана порядна Рочна скупштина Дружтва. На нєй прилапени штири точки дньового шора.

Скупштину отворел и шицких привитал предсидатель Скупштини КУД „Тарас Шевченко” Мирослав Чакан. На схадзки прилапени Звит о роботи и Финансийни звит за 2020. рок. Звит Надпатраюцого одбору Дружтва поднєсол його предсидатель Яким Чапко, а потим предсидатель Чакан представел План роботи и Финансийни план за тот рок.

Понеже прешли рок означел коронавирус, средства котри Дружтво достало по конкурсох и за роботу Подручней канцелариї унапрямени за реновиранє и обнову просторийох, нове облєчивоза шпивацку ґрупу, озвученє и друге. Средства од Покраїнского секретарияту за образованє, предисаня, управу и национални меншини-заєднїци преложени за наменске трошенє за тот рок.

У Плану роботи за 2021. рок, кед условия дошлєбодза, же би ше означело 75-рочнїцу КУД „Тарас Шевченко” и 10-рочнїцу Шпивацкей ґрупи Дружтва, 70-рочнїци од народзеня Дюрдьовчаня Якима Чапка, як и Вельконоцни рочни концерт.

Скупштина отримана у просторийох Дружтва зоз почитованьом шицких предписаних мирох.

