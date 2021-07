Отримана Рочна скупштина пензионерох у Коцуре

КОЦУР – У коцурским Ловарским доме пияток, 9. юлия, отримана Рочна скупштина Месней орґанизациї инвалидних и других пензионерох. Скупштину, на котрей присуствовали числени члени здруженя, отворела и шицких привитала предсидателька Орґанизациї Андя Хромиш.

Дньови шор облапял 15 точки, а на Скупштини представени звит о роботи и финансийни звит за прешли рок, активносци котри Здруженє запровадзовало у предходним периоду, алє и плановани активносци за наиходзаци период.

Понеже того року то була и Виберанкова скупштина, та ше на дньовим шоре нашли и точки котри ше одношели на виберанє Роботного предсидательства, виберанє верификацийней комисиї, записнїчара, оверйовачох записнїки, як и виберанє предсидателя, подпредсидателя, секретара, касира и членох Управного и Надпатраюцого одбору.

До Роботного предсидательства єдногласно вибрани Андя Хромиш, Драґиша Самочета, Цецилия Хромиш и Иван Милинкович. Тиж, даєдним членом дотерашнього руководительства потвердзени мандат, односно членом Управного и Надпатраюцого одбору, а приключели ше и даєдни нови члени. Так, за предсидателя знова вибрана Андя Хромиш, подпредсидатель будзе Иван Милинкович, а секретар и касир будзе Драґиша Самочета. Члени Управного одбору шлїдуюци штири роки буду Андя Хромиш, Драґиша Самочета, Иван Милинкович, Яков Олеар, Душан Деянович, Томислав Бомештер, Маринко Шкорич, Єлена Шанта, и нови члени Феброния Дротар, Ана Ґрешак, Ана Родич и Силвестер Хромиш.

Здруженє и того року предлужи зоз своїма поряднима активносцами, як визначене на Скупштини, з предаваньом огриви и рижних других поживових артиклох на рати и по вигоднєйших условийох своїм членом, а плановани и вецей вилєти. Єден зоз главних тогорочних цильох будзе и дальше ушоренє просторийох МО инвалидних и других пензионерох.

На Рочней скупштини присуствовали представнїки локалней самоуправи, представнїки Месней заєднїци Коцур, Општинского здруженя пензионерох, представнїки Союзу пензионерох Войводини, представителє здруженьох пензионерох зоз населєних местох вербаскей општини, як и представителє других коцурских здруженьох.

