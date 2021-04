Отримана Скупштина Општинского здруженя пензионерох

КУЛА – Општинске здруженє пензионерох, чий член и керестурске Здруженє пензионерох, отримало порядну Рочну скупштину, стреду 14. априла у Велькей сали Скупштини општини Кула.

Зоз схадзку предшедовал предсидатель Здруженя Стеван Раячич, присуствовали и представителє шицких локалних здруженьох, та и зоз керестурского – секретар Яким Орос, касирка Иринка Бики и член Месного одбору Любомир Дудаш, а бул присутни и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич.

Шицки локални здруженя поднєсли Звит о роботи зоз прешлого року, як и плани за наступни рок, односно чечуци 2021. Керестурске здруженє винєсло факти же пре шмерц нєдавновибраного предсидателя Владимира Бучку, пред керестурскима пензионерами будзе вибор нового предсидателя.

Пре нєвигодну епидемийну ситуацию дїлованє шицких здруженьох очежане и окончує ше у рамикох яки тераз можлїви, зоз намаганьом отримованя динамики основних дїялносцох.

Општинске здруженє винєсло проблем нєдостатку простору, о чим дискутоване на вецей заводи, а за цо єст наздаваня же будзе ришене. Дотхнута и тема наплацованя членарини котра власни приход каждого здруженя, алє зоз чим векшина ма проблем, бо ю, як шицки гваря чежко наплациц.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)