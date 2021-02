Отримана Скупштина Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Порядна Скупштина Рускей матки отримана всоботу, 20. фебруара, у сали керестурскей Месней заєднїци, гоч нє були представителє шицких локалних одборох. У прешлим специфичним року Матка робела кельо могло, алє углавним лєм у Керестуре.

На Скупштини присутни прилапели звити о роботи Матки у прешлим року, як и керестурского одбору, док у других одборох пре епидемиолоґийну ситуацию було минимално, лєбо анї нє було активносци.

Прилапени и финансийни звит хтори винєсол предсидатель Матки Дюра Папуґа, а после дискусиї, на часи и оштрейшей, прилапени и плани роботи як цалей Матки, так и одборох чийо представителє були присутни, а то Кула, Вербас и Коцур.

Прилапене и предкладанє ревитализовац одбори хтори нє функционую, орґанизовац тематски трибини на важни национални теми, и пробовац оформиц пейц комисиї, и буц активни коло наиходзацого попису жительства и виберанкох за Национални совит.

Скупштина поинформована же Матка реаґовала з дописами до руских и покраїнских медийох и городоначалнїкови Нового Саду, а пре нєпорозуменя з нагоди поставяня бисти Тараса Шевченка у тим городзе, кед Оддзелєнє за русинистику меновани як українска катедра, а руско-українска заєднїца у Сербиї, як єдна.

