Була схадзка Активу директорох воспитно образовних установох општини Кула

КУЛА – Стреду, 14. априла у шветочней сали Општини Кула отримана схадзка Активу директорох воспитно образовних установох општини Кула на котрим бешедоване о способох имплементованя Системи за финансийне управянє и контроли за воспитно образовни установи. Схадзки присуствовали и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич и општински просвитни инспектор Зоран Ракич.

На основи члена 19. Правилнїка о заєднїцких критериюмох за запровадзованє, функционованє и подношеня звита о системи финансийного управяня и контроли у явним сектору, руководитель хасновательох явних средствох подноши звит министрови финансийох о адекватносци и функционованю запровадзеней системи финансийного управяня и контроли до 31. марца чечуцого року за предходни рок на формуларох котри пририхтує Централна єдинка за гармонизацию.

На схадзки дефиноване становиско о потреби заєднїцкого поступаня шицких образовних установох зоз општини Кула у складзе зоз одредбу члена 19 спомнутого Правилнїка.

