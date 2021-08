Отримана схадзка Активу наставнїкох руского язика у Коцуре

КОЦУР – У просторийох Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре штварток, 26. авґуста, отримана схадзка Активу наставнїкох руского язика.

Шицких присутних привитала директорка коцурскей Основней школи Сенка Мученски, отворела схадзку и предложела дньови шор.

Перша часц схадзки була пошвецена означованю 50. рочнїци виходзеня „Правопису руского язика” Миколи М. Кочиша. По словох Ирини Папуґа, означованє тей рочнїци барз значне, а Дружтво за руски язик, литературу и културу ю почало шветочно означовац, а так будзе и у других стредкох под час „Дньох Миколи Кочиша”. Означованє рочнїци потримал и Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци.

Тиж, мр Гелена Медєши з тей нагоди визначела потребу за новим, осучаснєним и дополнєним правописом руского язика. Нови, подполнєйши правопис нам нєобходни нє прето же би оповолал правописну норму яку утвердзел Кочиш, гварела Медєшова, алє напроцив – правописну норму би требало осучаснїц, доробиц и у потребней мири прилагодзиц ґу новим вимаганьом розвою нашого язика и ґу обставином у яких жиєме, тримаюци ше началох постояносци и континуитету нашей литературно-язичней култури и норми.

У другей часци схадзки присутни ше оглядли на змаганє з руского язика и язичней култури, а бешеди було о орґанизациї, тестох, резултатох и других елементох котри провадза медзиокружне и републичне змаганє. Тиж, розпатрани були и активносци, актуални питаня и предкладаня з обласци основного и стреднього воспитаня и образованя по руски на початку 2021/2022. року.

Окрем наставнїкох основних и стреднїх школох котри орґанизую наставу по руски як порядну и наставнїкох котри руски язик преподаваю як виборни або факултативни предмет зоз Коцура, Руского Керестура, Дюрдьова, Кули и Савиного Села, схадзки присуствовала спред Дружтва за руски язик, литературу и културу Ирина Папуґа и з Оддзелєня за русинистику Филозофского факултету у Новим Саду проф. др Михайло Фейса.

