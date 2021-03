Отримана схадзка Вивершного одбору

НОВИ САД – Вчера у просторийох Руского културного центра у Новим Садзе отримана 12. порядна схадзка Вивершного одбору Националного совиту рускей националней заєднїци.

На дньовим шоре були три точки, од хторих ше найзначнєйша одношела на предкладанє точкох Дньового шора за наиходзацу схадзку Националного совита хтора планована за 12. марец, як и предкладанє одлукох.

Национални совит, як и шицки установи хторим є снователь, подноша финансийни звити и звити о роботи у прешлим року, як и проєкцию финансийох и планох за чечуци рок.

Предсидатель Вивершного одбору НС Руснацох Желько Ковач гварел же на рахунку НС у прешлим року було 16.418.738 динари, вкупни розходи виношели 15.903.738 динари, а коло 500.000 динари пренєшене до того року. Тиж так надпомнул же у прешлим року на рахунок були уплацени єденац рати, а нє дванац, як потераз.

На схадзки зауважене предсидательови Националного совиту Бориславови Сакачови на Звит о роботи у прешлим року и План за тот рок. На схадзки одлучене же би ше убудуце шицки члени и предсидателє одборох и роботних целох вецей анґажовали же би ше на каждей схадзки Совиту под окремну точку бешедовало и приношело одредзени заключеня о активносцох медзи двома схадзками.

Обгрунтуюци дїлованє у прешлим року и плану за тот рок, директоре наших значних установох – Завода за културу войводянских Руснацох, Анамария Ранкович, Руского народного театра „Дядя”, Славко Орос и Новинско-видавательней установи „Руске слово”, др Борис Варґа, визначели же, гоч пре пандемию було очежане дїлованє, посцигнути добри резултати.

Обсяг финансийох и план роботи за тот рок шицких институцийох будзе исти, лєбо подобни тому хтори бул прешлого року.

Од половки марца члени НС векшу увагу у своїх активносцох даю Попису жительства хтори предстої у тим року.

На схадзки ВО дате позитивне думанє о кандидатови за директора Основней школи и Ґимназиї „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре Наталиї Будински.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)