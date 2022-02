Отримана схадзка ВО Координацийного одбору дружтвох за язики, литературу и културу Войводини

НОВИ САД – З нагоди 21. фебруара, Медзинародного дня мацеринского язика, всоботу отримана схадзка Вивершного одбору (ВО) Координацийного одбору дружтвох за язики, литературу и културу Войводини, на котрей спред Дружтва за руски язик, литературу и културу участвовала Ирина Папуґа. нашо Дружтво член Координациї од 1974. року.

На схадзки були презентовани активносци Координациї у 20201. року, прегляд Календара рочнїцох и ювилейох у 2022. року, як и конкурси, а представене и 7. и 8. число вецейязичного часопису „Нови мост.

На концу схадзки, котра отримана у Здруженю македонскей националней меншини „Кирил и Методий” у Новим Садзе, були подзелєни припознаня.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)