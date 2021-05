ШИД – Предсидатель Општини Шид Зоран Семенович отримал вчера схадзку зоз представнїками републичного и покраїнского синдикату занятих у польопривреди, як и синдикалним поверенїком за општину Шид.

На схадзки були присутни и представнїки „Виктория оила“, ЯВП „Шидина”, ЗЗ „Ґраничар“, представнїки з обласци лєсарства и представнїцами активох женох, а тема була як унапредзиц сотруднїцтво локалней самоуправи и синдикатох у обласци польопривреди, водопривреди и лєсарства.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)