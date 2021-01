Отримана схадзка Координациї националних совитох

БЕОҐРАД – Онлайн схадзка Координациї националних совитох на хторей ше одлучовало о приоритетней обласци з компетенциї меншинскей самоуправи хтора ше у 2021. року будзе финансовац з републичного Буджетского фонда, отримана вчера прейґ Зум платформи.

На схадзки, хтора отримана на инициятиву ресорней министерки Ґордани Чомич, участвовали представителє 12 од 23 националних совитох, водзел ю актуални предсидатель Координациї Стефан Стойков хтори и на чолє Болгарского националного совиту, а спред Националного совиту Руснацох участвовал предсидатель Борислав Сакач.

Як после схадзки потолковал предсидатель НС Руснацох, члени Координациї после квалитетней дискусиї одлучели же би и того року обласц образованя на меншинских язикох була приоритетна кед слово о финансованю зоз Буджетского фонду, як цо було и влонї.

Координация тиж поинформована же буджети националних совитох у 2021. року буду як и прешлорочни.

Попри спомнутих актуалних питаньох, найвецей слова на схадзки Координациї було о наступним Попису жительства у Републики Сербиї, хтори будзе у октобру 2021. року. Єдинствене становиско шицких националних совитох же ґу тей озбильней роботи треба приступиц озбильно и на час. Координация формуловала и даскельо конструктивни предклади хтори буду представени компетентним державним институцийом, же би попис бул цо ефикаснєйше и квалитетнєйше реализовани, насампредз кед слово о вияшньованю припаднїкох меншинских заєднїцох

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)