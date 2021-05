Отримана схадзка локалного парламенту

КУЛА – Вчера у Кули отримана 18. схадзка локалного парламенту.

По першей точи було задзекованє и потвердзованє мандатох одборнїкох Скупштини општини Кула, та дотерашня одборнїца зоз виберанковей лїстини Александар Вучич – Зато же любиме Кулу Драґана Дуркович дала задзекованє на одборнїцки мандат, а место нєй вибрана Биляна Пайчич, мастер економиста зоз Кули, зоз истей виберанковей лїстини.

После того розпатрени предклад Одлуки о вименкох и дополнєньох Статуту општини Кула хтори обгрунтовал Милорад Вуксан, секретар Оптшини Кула, а потим зоз векшину гласох одборнїкох Одлука и принєшена.

Одборнїки потим розпатрали предкладаня, а после розправи, зоз гласами векшини, принєсли Одлуку о безповратним софинансованю активносцох на инвестицийним отримованю и унапредзованю свойствох будинкох, поступку додзельованя средствох, проценту учасцох и условийох под хторима Општина Кула участвує у финансованю активносцох отримованя.

Потим розпатрени предклад Одлуки о початку виробку Плану розвою општини Кула за период 2022-2028. рок. Зоз векшину гласох одборнїкох, принєшена спомнута Одлука, а потим тиж глас векшини принєсол Одлуку о одредзованю компетентного орґану за запровадзенє поступку даваня под аренду польопривредней жеми у державней власносци на териториї општини Кула.

Одборнїки принєсли и Одлуку о оцудзеню будовательнєй жеми зоз явней власносци Општини Кула заинтересованим гражданом зоз хторима контракти будзе подписовац предсидатель Општини Кула.

На вчерайшей схадзки локалного парламенту принєшени и шлїдуюци Одлуки – Одлука о зменшаню вредносци нєрухомосци у явней власносци Општини Кула; Одлука о порушованю поступкох за оцудзенє нєрухомосци зоз явней власносци Општини Кула и розписованю явней оглашки за оцудзенє нєрухомосци зоз явней власносци Општини Кула.

Пред одборнїками ше нашол и предклад Одлуки о прилапйованю рочного ликвидацийного звиту Явного подприємства Завод за вибудов Кула, а одборнїки розпатрали и прилапели и звити о роботох установох хторим снователь Општина Кула за 2020. рок – Народней библиотеки Кула и Центру за социялну роботу општини Кула.

На концу схадзки принєшена одлука же би ше Драґана Дуркович меновала за окончователя длужносци директора Народней библиотеки Кула, понеже потерашня директорка Снежана Таталович сполнєла условиє за одход до пензиї.

(Опатрене 9 раз, нєшка 9)