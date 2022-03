Отримана схадзка МО Рускей матки у Коцуре и вистава публикацийох Русинох Карпатского ареалу

КОЦУР – На схадзки Месного одбору (МО) Коцур Рускей матки отриманей у коцурским Доме култури внєдзелю, 27. фебруара, було бешеди о заключеньох схадзки Шветовей ради Русинох/Руснацох/Лемкох у Румуниї, о резултатох госцованя проф. др Михайла Фейси на Институту русинского язика и култури у Прешову у Словацкей, о пририхтованю промоцийох Малей историї Русинох проф. др Ивана Попа и Правопису руского язика зоз правописним словнїком проф. др Михайла Фейси и мр Гелени Медєши, як и о означованю здобуваня титули европскей престолнїци култури 2022. року хтора додзелєна городу Новому Саду, о пририхтованьох за тогорочни Попис жительства, о орґанизованю едукативней екскурзиї ґу Виходняром зоз госцованьом на Михайловских дескох, як и о перших крочайох за цо успишнєйше орґанизованє шлїдуюцого, 17. Шветового конґреса Русинох/Руснацох/Лемкох у Новим Садзе 2023. року.

Проф. др Михайло Фейса присутним представел найновши публикациї Русинох Карпатского ареалу, хтори присутни могли поопатрац на вистави у малей сали Дома култури. На вистави були виложени коло 70 публикациї, цо представя коло трецину зоз принєшених публикацийох зоз Института русинского язика и култури за Руску ґимназию и Руску катедру, хтори публиковани у периодзе од двох деценийох 21. вика. Фейса визначел вельку продуктивносц колеґох зоз Прешовского универзитету и виражел наздаванє же и Руснаци Новосадского универзитету буду вельо продуктивнєйши док ше витвори автоматске прекладанє на релацийох анґлийски-руски и сербски-руски, цо оможлївює здобуванє ИСО кода рск (т.є. rsk). Реґистрованє у медзинародним реґистру язикох у сущносци, визначел Фейса, будзе хасновите за шицки существуюци сфери хаснованя руского язика.

Предсидателька МО Коцур Рускей матки мср Славица Чельовски здогадла на активносци МО Рускей матки у Коцуре и виложела предклад будуцих активносцох, хтори винєше и на Порядней рочней и Порядней виберанковей скупштини Рускей матки. Присутни єдногласно прилапели и предсидательков звит о активносцох у 2021. року и єй предложени план активносцох за 2022. рок.

На схадзки порадзене же би МО РМ, на Виберанковей скупштини Рускей матки заказаней за соботу, 5. марца, у Руским Керестуре за предсидателя Рускей матки кандидовал предсидателя Одбора за науку проф. др Михайла Фейсу.

На вистави представени и проєкт Академиї русинскей култури у Словацкей Републики у рамикох хторого 2021. року обявени и 4. том проєкта 100 познати Русини у очох сучаснїкох. На насловним боку, як и на 75. и 76. боку кнїжки, Руснацох Сербиї/Войводини представени праве професор Фейса.

Промовованє тей кнїжки представя и доприношенє преслави Националного швета Руснацох у Републики Сербиї, понеже у януару, кед було плановане, преслава нє отримана. Творче означованє Дня Руснацох, як и влонї зоз Словнїком компютерскей терминолоґиї, будзе отримане нєодлуга, зоз публикациями Малу историю Русинох и Правописом руского язика зоз правописним словнїком. Такой по промоциї почнє робота на проєкту хтори будзе мац исту роботну назву як и спомнути проєкт Академиї русинскей култури у Словацкей Републики.

