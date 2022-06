ШИД – Вчера отримана схадзка Општинскей ради (ОР) на хторей розпатрени План розвою општини Шид од 2022 по 2028 рок.

ОР тиж утвердзела Предлог Одлуки о вименкох и дополнєньох Одлуки о буджету за 2022. рок, як и Одлуку о консолидованим закончуюцим рахунку општини за 2021. рок, а принєсла и вецей чечуци одлуки зоз своєй компетентносци.

