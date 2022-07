Отримана схадзка Општинскей ради

ШИД – Вчера у сали Скупштини општини Шид отримана 72. схадзка Општинскей ради (ОР) на хторей були 13 точки дньового шора.

Медзи иншим, ОР розпатрела звит о ступню ускладзеносци планованих и витворених активносцох ЯКП „Стандард“ у периодзе януар-юний 2022. року.

ОР тиж принєсла ришенє о розришеню потерашнєй окончовательки длужносци директора спомнутого подприємства Славици Сремац, а за о.д директора предложена Миленка Субич, дипломована економистка и длугорочна буджетна инспекторка Општини Шид.

