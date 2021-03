ШИД – Вчера отримана схадзка Општинскей ради (ОР) на хторей утвердзени предлог Одлуки о нєкатеґорованих драгох на подручу општини, як и о анґажованю екстерного ревизора.

ОР тиж розпатрела звити о роботи и рочним плану Општинского штабу за позарядово ситуациї, як и рочни звити општинского Совиту за здравє.

Тиж принєшена и одлука о витвореню идейного проєкту пошореня за кондицированє води на жридлу у Вишнїчеве з хторим би бул злєпшани квалитет води за пице.

