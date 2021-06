ШИД – Вчера отримана схадзка Општинскей ради (ОР) на хторей прилапени Закончуюци рахунок буджета за 2020. рок и констатоване же, и попри економски чежкого року, витворени суфицит у буджету од 10 милиони динари.

ОР тиж розпатрела и вименки програмох и планох роботи явних подприємствох и установох култури.

Тиж принєшена и одлука о розпущованю Совиту МЗ Ердевик, а за поверенїка у тей МЗ меновани Предраґ Сремчич зоз Ердевику.

