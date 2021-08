ШИД – Вчера отримана 35. схадзка Општинскей ради (ОР) на хторей розпатрена Одлука о вименкох и дополнєньох плану детальней реґулациї за часц державней драги Нештин–Ердевик .

Тиж розпатрена и одлука о вибудови и поставяню спомин памятнїкох и скулптурох на териториї општини Шид.

ОР тиж розпатрела и виробок технїчней документациї вибудови водоводней мрежи од станїци Лїповача у Привиней Ґлави по Бачинци, як и план електрификованя викенд населєня Лїповача.

