ШИД – На схадзки Општинскей ради (ОР) розпатрени Рочни предлог програми защити, ушореня и хаснованя польопривредней жеми у 2021. Року, потим Програма хаснованя средствох буджетного фонду за унапредзованє животного штредку у 2021. року.

ОР тиж розпатрела и Вименки и дополнєня финансийних планох и ступень ускладзеносци планованих и витворених активносцох явних подприємствох и установох хторим локална самоуправа снователь.

