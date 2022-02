ШИД – На 53. схадзки Општинскей ради розпатрени звити о ступню ускладзеносци планованих и витворених активносцох програмох дїлованя ЯКП „Явне ошвиценє, услуги и отримованє“, ЯКП „Стандард“, ЯП „Завод за урбанизем“ и ЯКП „Водовод“.

Општинска рада прилапела предлоги ришеня о прилапйованю звитох, а конєчну одлуку принєшу одборнїки Скупштини општини Шид.

