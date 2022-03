ШИД – Вчера отримана схадзка Општинскей ради (ОР) на хторей розпатрени звити о роботи установох за прешли рок, хторим локална самоуправа снователь, як и звити о роботи месних заєднїцох за прешли рок.

ОР розпатрела и Предлог локалного акцийного плану за унапредзованє родней ровноправносци за период 2022–2023. рок, як и пририхтованє Плану розвою општини за 2022–2023. рок.

Принєшена и Одлука о запровадзованю явней розправи о Нарису плана розвою општини Шид за период 2022–2028. рок.

