ШИД – Вчера отримана схадзка Совиту за координацию роботох на безпечносци транспорту на драгох у oпштини Шид.

На схадзки розпатрени Предлог звиту о реализованю Програми хаснованя средствох за унапредзованє безпечносци транспорту у општини Шид за 2021. рок.

