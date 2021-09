Отримана схадзка редакциї Руского календара 2022

РУСКИ КЕРЕСТУР – Перша Редакцийна схадзка Руского християнского календару отримана у Руским Керестуре, 7. септембра. Пре епидемийни причини, на нєй було присутне огранїчене число членох Редакциї, а з другима членами, одвичательни редактор Микола Шанта окремни консултациї.

На схадзки бешедоване о темох хтори маю буц заступени у Календаре за 2022. рок. Понеже Календар рихтаю два редакциї, цивилна рускословска и редакция християнского часопису „Дзвони”, насловни бок и малюнки за календарску часц ше вибера єден рок зоз секуларного, а други зоз церковного живота, а у тим року шор на церковни малюнки и рамик. Тиж було бешеди о значних рочнїцох хтори шлїдза у 2022. року, як и о подїйох хтори означели тот рок.

На схадзки догварене же би рукописи за Календар були придати по 15. октобер, же би до друкарнї вошол 10. новембра, а з друку вишол 25. новембра. Пракса указала же тота динамика обезпечує виходзенє Календара на час, та вец и його успишне предаванє.

Поволує ше сотруднїкох же би посилали рукописи на мейл nikola.santa@gmail.com, як и привреднїкох цо ше жадаю рекламовац.

На схадзки були присутни представнїки Редакциї зоз „Руского словаˮ – одвичательни редактор Календара Микола Шанта, редактор Микола М. Цап, а опрез редакциї Християнского часописа „Дзвониˮ одвичательни редактор о. Владислав Варґа и главни редактор часописа мр Михайло Малацко.

