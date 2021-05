Отримана схадзка Роботного цела за младих

КОЦУР – У просторийох Подручней канцелариї у Коцуре вчера, 11. мая, отримана пията порядна схадзка Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох. Дньови шор облапял штири точки, а найважнєйши були одредзованє финансийного плану Роботного цела за 2021. рок и розписованє Конкурсу за софинансованє проєктох за младих у 2021. року.

Зоз схадзку предшедовал предсидатель Роботного цела Иван Канюх, а попри пейцох членох, присутни були и секретар Совиту Таня Арва-Планчак, предсидателька Туристичного здруженя Руски Керестур Любица Няради и подпредсидатель Здруженя младих „Pact Ruthenorum” з Руского Керестура Янко Хома.

На початку схадзки, предсидатель Канюх привитал нового члена Роботного цела Таню Буила, понеже Емилия Чизмар дала задзекованє.

По податкох котри винєшени, буджет Роботного цела за младих у тим року за рижни проєкти младих по наших местох виноши 400 000 динари. Спрам єдногласней одлуки членох Роботного цела, 350 000 динари опредзелєне за софинансованє младежских проєктох, а 50 000 динари за активносци Цела.

Тиж, на схадзки єдногласно одлучене и о розписованю Конкурсу за софинансованє проєктох за младих у 2021. року. Конкурс будзе тирвац од 15. мая по 15. юний, а по словох предсидателя Роботного цела, теми з котрима ше млади можу явиц треба же би були вязани за штири обласци у котрих Национални совит Руснацох витворює културну автономию у Републики Сербиї, а то култура, образованє, информованє и урядове хаснованє язика и писма.

Остатня точка дньового шору облапела дискусию членох Цела зоз госцами на тей схадзки, представнїками здруженьох з Руского Керестура. Бешедоване о даяких нових идейох, о розвиваню активносцох за младих у рускей заєднїци на рижни способи и, як визначел Канюх, о виволаньох яки буду у тим року з оглядом на епидемиолоґийну ситуацию.

Таня Буила достала и нову улогу у Роботним целу за младих – улогу отримованя профилу Роботного цела на дружтвених мрежох. По словох предсидателя, циль подзвигнуц присутносц Роботного цела за младих на дружтвених мрежох, же би млади могли дойсц до информацийох вязаних за схадзки, за роботу Цела, а млади праве и цильна ґрупа и важни крочай.

