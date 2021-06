Отримана схадзка Роботного цела за младих, одлучене о проєктох по Конкурсу

КОЦУР – У просторийох Дома култури у Коцуре вчера, 28. юния, отримана шеста порядна схадзка Роботного цела за младих Националного совиту (НС) Руснацох. Главна точка Дньового шору була одлучованє о розподзельованю средствох по Конкурсу за софинансованє проєктох за младих у 2021. року.

Зоз схадзку предшедовал предсидатель Роботного цела за младих Иван Канюх, а попри пейцох членох Роботного цела, присутни були и секретар Совиту Таня Арва-Планчак, предсидатель Вивершного одбору НС Руснацох Желько Ковач и подпредсидатель НС Руснацох Весна Раґаї-Цап.

На схадзку були поволани и представнїки шицких здруженьох котри послали прияву на Конкурс, та схадзки присуствовали и представнїки Здруженя Pact Ruthenorum зоз Руского Керестура и представнїк РКЦ з Нового Саду.

На тогорочни Конкурс, котри тирвал од 15. мая по 15. юний, сцигли 14 прияви о котрих члени Роботного цела за младих дискутовали и на концу єдногласно розподзелєли винос од 350.000 динари.

КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова за проєкт „Караоке вечар” достанє 35.000 динари, а КУД „Жатва” зоз Коцура достанє средства за два проєкти – за „Перши концерт Мишаней шпивацкей ґрупи” опредзелєни средства у виносу од 20.000 динари и за проєкт „Жатва за младих” 20.000 динари. Туристичне здруженє Руски Керестур з Руского Керестура тиж достанє средства за два проєкти – „За красши Руски Керестур 2021 – волонтерски камп” опредзелєне 50.000 динари и за „Отворени дзвери музея 2021” потримовка од 10.000 динари.

Здруженє Pact Ruthenorum зоз Руского Керестура достанє средства за три проєкти – за „Вечар дружтвених бавискох” 10.000 динари, за „Власни печац младих” 10.000 динари, а проєкт „Дньовка 2021” будзе реализовац з потримовку од 60.000 динари. КПД – НС зоз Коцура за проєкт „Коцурска чуточка” достанє 20.000 динари, а КУМ з Коцура за проєкт „Стретнуце младих Руснацох 2021” 50.000 динари.

РКЦ Нови Сад за проєкт „Прадки у Матки” достанє 45.000 динари, а КПД „Дюра Киш” зоз Шиду за проєкт „Стретнуце рускей младежи у Шиду” опредзелєни винос од 20.000 динари.

Под точку рижне, як дополнєнє Дньового шору, присутни члени принєсли єдногласну одлуку же би ше средства котри остали у резерви Роботного цела за младих у виносу од 40.000 динари додзелєли КПД „Дюра Киш” зоз Шиду за проєкт „Стретнуце рускей младежи у Шиду”. З тима средствами, КПД „Дюра Киш” достанє 60.000 динари, а по словох предсидателя Канюха, коло дальшого реализованя спомнутого проєкту ровномирно буду участвовац шидске Дружтво и Роботне цело за младих.

За два проєкти котри сцигли на розписани Конкурс члени Роботного цела нє опредзелєли нїяки средства – за проєкт КУД „Жатва” з Коцура „Адаптация простору” и за проєкт КПД „Дюра Киш” зоз Шиду „Дзецински викенди”.

Векшина приявених проєктох була у обласци култури и образованя, лєм єден ше одношел на хаснованє язика и писма, и єден, попри образованя, облапял волонтеризем и активизем.

