Отримана схадзка Роботного цела за младих

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко“ вовторок, 26. априла, отримана осма порядна схадзка Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох. Зоз схадзку предшедовал предсидатель Роботного цела за младих Иван Канюх, а попри пейцох членох Роботного цела, присутни були и секретар Националного совиту Таня Арва-Планчак и предсидатель Вивершного одбору Националного совита Желько Ковач.

На схадзки бешедоване о финансийним плану за тот рок. Роботне цело за младих и того року у своїм буджету ма 400.000 динари. З тим у вязи була и точка дньового шору хтора ше одношела на розписованє конкурсу за суфинансованє проєктох за младих у рускей заєднїци у 2022. року. Конкурс будзе розписани од 27. априла по 26. май, а годно конкуровац за средства за проєкти у штирох обласцох вязаних за меншински права – образованє, културу, информованє и службене хаснованє язика.

Под точку рижне, медзи иншим, бешедовало ше о мотивованю младих же би ше на наиходзацим попису жительства вияшнєли як Руснаци.

Понеже главни задаток Роботного цела афирмация рускей заєднїци при младих, на схадзки бешедоване и о купованю символичних дарункох хтори буду подаровани младим хтори були активни потераз, як припознанє же їх труд обачени.

